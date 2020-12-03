وزير الصناعة: ندرس إعادة النظر في تسيير المؤسسات العمومية ومن غير المعقول أن لاتحقق “ENIEM”أرباحا

الوطني
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وزير الصناعة: ندرس إعادة النظر في تسيير المؤسسات العمومية ومن غير المعقول أن لاتحقق “ENIEM”أرباحا
بقلم عبد الرحمن سالمي

قال وزير الصناعة فرحات أيت علي اليوم أن مصالح دائرته الوزارية  تدرس إمكانية إعادة النظر في تسيير المؤسسات العمومية والبحث عن الخلل في التسيير

وأضاف الوزير  أنه من غير المعقول  أن تكون مؤسسة صناعية منتجة ولا تحقق أرباحا،  مؤكدا بأن شركة اونيام تعاني العجز في انتظار منحها قروض بنكيةلإنعاشها إن وافقت البنوك

وفيما يتعلق بمعاينة ملفات الاستثمار قال وزير الصناعة أن  الاستثمار يستلزم معاينة ميدانية مؤكدا أن صلاحيات وزارة الصناعة لا تخرج عن محاضر المعاينة وتعامل مع المستثمرين بصفة قانونية.

وأكد الوزير أن وزارته ليس من صلاحيتها منح  منح رخصة الاستغلال.


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