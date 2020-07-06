وزير الصناعة: هكذا نسترجع مكانة مركب الحجار الإقتصادية في الجزائر

قال وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الإثنين خلال زيارته لمركب سيدار الحجار، إنّ المركب له مستقبل.

وأورد الوزير: “سنعمل على إعادة بعثه في إطار سياسة صناعية جديدة كتلك التي كانت في سنوات الستينات والسبعينات”.

وأضاف الوزير في بيان للوزارة: “رغم أنه يعاني من إشكالات متراكمة تخص التخطيط والمالية، يمكن لمركب الحجار استرجاع مكانته الاقتصادية في الجزائر من خلال إعادة وتيرة إنتاجه ونشاطه في أقرب وقت”.

وأكد وزير الصناعة، أنه سيتم إقتراح بصفة مستعجلة، حلا نهائيا لإشكالية تموين المركب بالمواد الأولية.

وأشار في الأخير إلى أن مركب الحجار يعد رمزا للاستقلالية الاقتصادية.

وأضاف قائلا، أن قطاعه يطمح في أن يتم تصنيع كل عتاد الاستثمار محليا دون تبعية كاملة للخارج، ودون الانقطاع عن الخارج.