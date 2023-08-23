وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني في زيارة عمل إلى بومرداس

يشرع وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون، اليوم الأربعاء، في زيارة عمل وتفقد إلى ولاية بومرداس، لمعاينة عدد من المشاريع الصناعية.

وحسب بيان الوزارة فإن الوزير سيكون رفقة الامين العام للولاية عبد الكريم بطيوى. نيابة عن والي ولاية بومرداس يحييحياتن، لمعاينة عدد من المشاريع الصناعية.

حيث سيشمل برنامج الزيارة معاينة وحدات صناعية تندرج في إطار الاستثمار الخاص والعمومي على مستوى الولاية. الى جانب الوقوف على وضعية المناطق الصناعية ومناطق النشاطات على المستوى المحلي، حسب البيان.

وتندرج هذه الزيارة في إطار مسعى وزارة الصناعة والإنتاج الصيدلاني لدعم المرفق الصناعي العمومي ومرافقة المستثمرين ورفع العراقيل البيروقراطية على المستوى المحلي.