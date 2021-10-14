وزير الصناعة يبحث تعزيز التعاون الصناعي مع بريطانيا

إستقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الخميس سفيرة المملكة المتحدة بالجزائر، شارون آن واردل. حيث بحث معها سبل تعزيز الشراكة الإقتصادية والصناعية بين الجزائر والمملكة المتحدة.

وحسب بيان للوزارة، فقد أكد الوزير رغبة الجزائر في تكثيف وتوسيع علاقاتها الإقتصادية مع المملكة المتحدة لاسيما في قطاعات الصناعة، الفلاحة والمناجم. حيث أعطى الوزير لمحة على الإطار القانوني الجديد المؤطر للإستثمارات والتحفيزات والضمانات التي سيقدمها للمستثمرين.

وأشار الوزير إلى الفروع التي يمكن أن تشكل فرص واعدة للشراكة الثنائية “رابح-رابح” على غرار الصناعات التحويلية، الكيميائية، الطبية والمنجمية.

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من جانبها، أبدت السفيرة البريطانية إرادة بلادها لفتح أفق أخرى للشراكة الثنائية واهتمام المؤسسات البريطانية بالاستثمار في الجزائر. كما اتفق الطرفان على عقد لقاءات ثنائية لتحديد الفروع والمشاريع الصناعية التي يمكن أن تشكل فرصا للشراكة بين مؤسسات البلدين.

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