وزير الصناعة يتفقد مشروعي Jumagro لإنتاج العصائر وkotama لإنتاج الزيوت

قام وزير الصناعة والإنتاج الصيدلاني علي عون رفقة والي ولاية جيجل، في زيارة عمل وتفقد إلى الولاية لمعاينة وحدات صناعية تندرج في إطار الاستثمار العمومي على مستوى الولاية.

وحسب بيان للوزارة، شمل برنامج الزيارة معاينة مشروعين استراتيجيين وهما مشروع Jumagro لإنتاج وتسويق العصائر والمصبرات. ومشروع kotama لانتاج الزيوت النباتية.

زيارة المؤسسة العمومية الاقتصادية “جوماقرو-Jumagro”

وكانت أول محطّة من زيارة وزير الصناعة، المؤسسة العمومية الاقتصادية “جوماقرو-Jumagro” لمعاينة مصنع تحويل الخضر والفواكه وزيت الزيتون بأشواط ببلدية الطاهير.

وأنشأت Jumagro في إطار إعادة بعث المؤسسات العمومية المتوقفة بقرار من مجلس مساهمات الدولة سنة 2021. والمتعلق بإعادة بعث وحدة JUCTA سابقا. وإنشاء شركة مختلطة JUMAGRO التابعة للشركة القابضة أقروديف (AGRODIV) بنسبة 60%. والشركة القابضة مدار (MADAR) بنسبة 40%.

وتعتبر Jumagro نموذج لشراكة عمومية-عمومية والتي كانت متوقفة منذ 2016. ويندرج اعادة بعث نشاطها ضمن استراتجية اعادة بعت نشاط الوحدات المتوقفة.

حيث تم الانطلاق في عملية اعادة تاهيلها في جانفي2023 اذ يضم هذا المصنع تلاث وحدات متمثلة في معصرة صناعية لانتاج زيت الزيتون. ووحدة انتاج العصائر ومعجون الفواكه، ووحدة للمنتوجات المجمدة.

وخلال هذه الزيارة، استمع الوزير الى عرض حول مدى تقدّم المشروع الذي يسجل تطورا ملحوظا في وتيرة انجاز الاشغال.

حيث تم اقتناء خط لعصر الزيتون وتعبئة زيت الزيتون في قارورات زجاجية سعة 0.75 لتر و1 لتر. والذي تم استلام معداته والانتهاء من تركيبها في شهر جويلية الفارط.

وكذا خط إنتاج وتعبئة مشروب عصير الفواكه غير الغازي في قارورات بلاستيكية ذات مختلف السعات (2 لتر، 1لتر، 0,33 لتر و0.25 لتر). والذي سيتم استلام معداته ابتداء من شهر ديسمبر 2023.

كما طاف الوزير رفقة وفده مختلف الورشات لمعاينة الاشغال الجارية بالمصنع. والذي يتربع على مساحة كلية قدرها 9,3 هكتار ويتخصص في انتاج زيت الزيتون. العصائر ومصبرات الخضر والفواكه، بطاقة انتاجية تقدر ب12.000 قارورة/الساعة للعصائر و 500 قارورة / الساعة بالنسبة لزيت الزيتون.

هذا وتحضيرا لاطلاق مختلف نشاطات المصنع تم مباشرة اتصالات مع العديد من التعاونيات والمستثمرات الفلاحية. بالتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الفلاحة. من اجل تموين المصنع بمختلف المدخلات الفلاحية.

وهذا ضمن مقاربة تهدف الى تثمين المنتجات الفلاحية وادماجها في مسار الانتاج الصناعي لتحقيق للتنمية المحلية وخلق مناصب شغل.

في هذا الاطار، أسدى الوزير جملة من توصيات وتعليمات تمحور أساسا حول:

ضرورة التحكم في اجال الانجاز وتقليصها عن طريق تعزيز فرق العمل واللجوء إلى نظام عمل 3X8. من أجل السماح بدخول استغلال المصنع في اقرب الاجال نظرا الاهميته في تحريك عجلة التنمية في المنطقة بخلق 250 منصب شغل مباشر في مرحلة اولى.

ابرام عقود النجاعة للفرق المكلفة بانجاز المشروع. والعمل على ارساء نظام للمعالجة. ورسكلة المياه المستعملة ضمن مقاربة تهدف لحماية البيئة والحفاظ على الموارد المائية بالمنطقة.

زيارة المؤسسة العمومية الاقتصادية Kotama Agrifood

كما قام الوزير بتفقد مشروع مصنع المؤسسة العمومية الاقتصادية Kotama Agrifood. والتابعة لشركة القابضة “مدار” والتي تم تحويلها في2021 الى حافظة القطاع العمومي التجاري بعد مصادرتها بموجب قرارات نهائية للعدالة، والمتواجدة بميناء جن جن ببلدية الطاهير.

ويختص مشروع هذا المصنع في استخراج الزيوت النباتية الخام من مادة الصوجا. ويتكون من مصنع لسحق البذور الزيتية واستخراج الزيوت النباتية الخام. ووحدة لتخزين المواد الأولية (صوجا)، ووحدة لتخزين المنتوج النهائي وتسويق الزيوت النباتية.

وقام الوزير والوفد المرافق له بزيارة مختلف اجنحة المشروع أين تقدر نسبة تقدم اشغاله ب68%. والذي يعتبر استراتيجيا بالنسبة للاقتصاد الوطني.

حيث سيسمح بتلبية 40 بالمائة من الاحتياجات الوطنية من الزيوت النباتية الخام و60 بالمائة من الاحتياجات من أعلاف الحيوانات.

وسيدخل المصنع حيز الاستغلال نهاية الثلاثي الأول من سنة 2024بطاقة إنتاجية إجمالية تقدر : 6000 طن / اليوم (ما يعادل 2.160.000طن/السنة). منها: 20 %زيوت نباتية خام، 80 % أعلاف حيوانات؛ كما سيسمح بخلق 360 منصب شغل مباشر.

وفي نهاية الزيارة ذكر الوزير بالاهمية الاستراتيجية لهذا المصنع وضرورة تجنيد كل الامكانيات من أجل دخوله حيز الاستغلال في أقرب الاجال. كونه سيساهم في تعزيز الاكتفاء الذاتي من الزيوت النباتية الخام وتقليص فاتورة الاستيراد من هذه المادة. ضمن تنفيذ توجيهات السيد رئيس الجمهورية الرامية الى تعزيز الامن الغدائي واحلال الواردات.

كما شدد على ضرورة اعادة تنظيم الورشات مع أعطاء الاولوية لاطلاق نشاط الانتاج اعتمادا على الصوامع الجاهزة للاستغلال.

وفي الاخير ثمن الوزير المجهودات المبذولة من طرف كل المتدخلين التي سمحت بإعادة بعت اشغال المصنع الذي يعول عليه كثيرا في تمويل السوق المحلي والتوجه نحو التصدير.