وزير الصناعة يدعو المؤسسات الإيرانية للاستثمار في الجزائر

إستقبل وزير الصناعة، أحمد زغدار، اليوم الثلاثاء، سفير الجمهورية الاسلامية الايرانية بالجزائر، حسين مشعلجي ‌زاده.

وحسب بيان لوزارة الصناعة، بحث الطرفان، خلال هذا اللقاء، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والصناعي بين الجزائر وإيران.

كما استعرض الطرفان العلاقات الجزائرية لاسيما في شقها الاقتصادي والصناعي وسبل تعزيزها حيث بحثا إمكانيات وفرص التعاون والشراكة بين البلدين في المجال الصناعي، لاسيما في الفروع التي يملك فيها البلدان مؤهلات على غرار الصناعات التحويلية، صناعات الحديد والصلب، الصناعات الميكانيكية، الصناعات الكيميائية وكذا المنجمية.

وأكد الوزير، على رغبة الجزائر في الاستفادة من التجربة الإيرانية في المجال الصناعي والتحكم التكنولوجي الذي وصلت إليه لتحقيق إنعاشها الاقتصادي والصناعي الذي تعمل على تجسيده.

ودعا زغدار المؤسسات الإيرانية للقدوم والاستثمار في الجزائر في مختلف المجالات لاسيما في ظل المنظومة القانونية الجديدة، التي يجري التحضير لها، والتي ستضمن استقرارا وتحفيزات أكبر للاستثمارات المحلية والأجنبية.

ومن جانبه، أبدى السفير الإيراني إرادة بلاده لتوسيع العلاقات الاقتصادية مع الجزائر في مختلف الفروع الصناعية.

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