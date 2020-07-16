وزير الصناعة يدعو المؤسسات اليابانية إلى تحقيق مشاريع إستثمارية دائمة في الجزائر

استقبل وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الخميس، سفير اليابان لدى الجزائر، كازويا أوغاوا.

وحسب بيان للوزارة، اليوم الخميس، استعرض الطرفان خلال هذا اللقاء، والذي تم بمقر الوزارة، العلاقات الاقتصادية الثنائية، لاسيما في القطاع الصناعي وسبل ترقيتها.

وبهذه المناسبة، قدم آيت علي براهم، للسفير الياباني، الخطوط العريضة للاستراتيجية الصناعية الجديدة للحكومة، والتي سترسم، بحسبه، خريطة صناعة إنتاجية حقيقية.

وأوضح الوزير، بأن هذه الاستراتيجية ستشجع المستثمرين، الوطنيين والأجانب، لإنجاز مشاريع في مختلف الفروع الصناعية بدون عوائق أو قيود.

ودعا الوزير، المؤسسات اليابانية، إلى تحقيق مشاريع إستثمارية دائمة في الجزائر التي يمكن أن تشكل، بالنسبة لها، قاعدة لدخول الأسواق الإفريقية والأوروبية.

ومن جانبه، أعرب السفير الياباني عن إرادة بلاده لتعزيز تواجد المؤسسات اليابانية في الجزائر، في مختلف القطاعات الاقتصادية.