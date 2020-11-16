وزير الصناعة يستقبل سفير المملكة المتحدة بالجزائر

إستقبل وزير الصناعة ، فرحات آيت علي براهم، سفير المملكة المتحدة بالجزائر، باري روبرت لوين، الذي أدى له زيارة وداع عقب إنتهاء مهامه بالجزائر.

وحسب بيان للوزارة، فقد قيّم الطرفان واقع العلاقات الثنائية وآفاق التعاون لاسيما في قطاع الصناعة.

وشرح الوزير للدبلوماسي البريطاني التوجه الاقتصادي الجديد الذي يهدف أن يجعل من الجزائر بلدا صناعيا من خلال مشاريع صناعية خالقة للقيمة المضافة.

وأوضح الوزير “نحن بصدد الانتهاء من الإطار القانوني والتنظيمي المسير للاستثمار” بهدف تحسين مناخ الاستثمار لاسيما بالنسبة للاستثمارات الأجنبية.

وأضاف الوزير أن الدور الذي سيمنح الى الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار بغية جعل السوق الجزائرية أكثر جاذبية للمستثمرين الأجانب.

من جانبه، اعتبر السفير البريطاني، أن المقاربة الجديدة التي تبنتها الحكومة الجزائرية تعد واعدة، معربا عن إستعداد بلاده مشاركة خبرتها مع الجزائر في هذا المجال.