وزير الصناعة يستقبل سفير ورئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بالجزائر

استقبل وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، اليوم الثلاثاء، سفير ورئيس بعثة الإتحاد الأوروبي بالجزائر، جون اورورك.

وقد سمح هذا اللقاء ببحث التعاون الاقتصادي بين الجزائر والإتحاد الأوروبي، توقعات كل طرف وكذا نظرتيهما حول سبل تعزيزه.

وبعد أن أعطى لمحة حول التوجه والديناميكية الاقتصادية الجديدة التي تبنتها الجزائر، عرض الوزير للدبلوماسي الأوروبي الخطوط العريضة للإطار القانوني والتنظيمي الذي ستشرع الجزائر في تطبيقه بغية جعل مناخ الاستثمار أكثر أمانا ومرونة بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والأجانب.

ودعا الوزير، في هذا الإطار، إلى تنويعٍ وتعزيزٍ للعلاقات الاقتصادية مع الشريك الأوروبي يكون قائما على مبدأ المصلحة المتبادلة للطرفين.

ومن جهته، أعرب أورورك، عن إرادة الطرف الأوروبي لتعزيز وتكثيف الشراكة مع الجزائر في إطار مسعاها لتنويع اقتصادها.