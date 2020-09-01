وزير الصناعة يشرف تنصيب بن ساسي رئيسا للمجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

أشرف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، على تنصيب الرئيس الجديد للمجلس الوطني للتشاور من أجل تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، السيد عادل بن ساسي.

وفي كلمة له خلال مراسم تنصيب الرئيس الجديد، اكد أيت علي براهم بأن تعيين بن ساسي، بحكم تجربته في هذا المجال، يمكن أن يعطي دفعا جديدا لهذا المجلس ليلعب دورا مهما في تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المعول عليها للنهوض بالإقتصاد الوطني والتقليص من التبعية للمحروقات.

ودعا المجلس إلى المساهمة في التوجه الإقتصادي الجديد المبني على الإقتصاد المنتج وشرح نظرة السلطات العمومية للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتنخرط في هذا المسعى الرامي إلى خلق صناعة وطنية حقيقة.

قبل توليه رئاسة هذا المجلس، تولى عادل بن ساسي رئاسة تكتل مؤسسات الميكانيك الدقيقة “Cluster mécanique de précision” بالإضافة إلى كونه مسيرا لواحدة من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مختصة في الميكانيك الدقيقة وصيانة المعدات.

ويهدف هذا المجلس، الذي أنشئ بموجب القانون التوجيهي لتطوير المؤسسات الصغيرة و المتوسطة الذي صدر في 2017، أساسا إلى ضمان حوار دائم ومستمر بين السلطات العمومية و الشركاء الإجتماعيين والإقنصاديين حول مختلف القضايا والمشاكل المتعلقة بتطوير وعصرنة هذه المؤسسات.

كما يهدف إلى تشجيع وترقية إنشاء وتطوير الجمعيات المهنية وتجمعات المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في مختلف الفروع.

وسيساهم المجلس أيضا في إعداد السياسات العمومية المتعلقة بتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حيث سيعمل على جمع المعلومة الإقتصادية لدى الجمعيات والمنظمات المهنية الضرورية لهذا الغرض وكذا تحسيسها بسياسة تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة المنتهجة من طرف السلطات العمومية.