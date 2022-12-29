وزير الصناعة يعاين مشروع إنجاز “دار الجودة”

عاين وزير الصناعة، أحمد زغدار، تقدم أشغال مشروع “دار الجودة”. والذي سيضم في بناية واحدة كل الهيئات الوطنية المكونة للبنية التحتية للجودة والتي تشكل الأداة الوطنية لضمان جودة المنتجات وتحقيق تنافسية المؤسسات. حاثا على تسليم المشروع في 2023، حسب بيان للوزارة.

وأعطى الوزير “تعليمات بتسريع وتيرة إنجاز المشروع وتسليمه في 2023 بعد أن تم حل كل المشاكل”. التي “كانت تعيق تقدمه منها المالية والتقنية واستئناف الأشغال مؤخرا”.

وستحتضن البناية -يوضح البيان- مقرات كل من المعهد الوطني الجزائري للملكية الصناعية والمعهد الجزائري للتقييس. والهيئة الجزائرية للاعتماد والديوان الوطني للقياسة القانونية.

ويندرج هذا المشروع في إطار البرنامج الوطني لتطوير البنية التحتية للجودة التي تعد أحد عوامل تحقيق التنافسية وتسهيل ولوج الأسواق المحلية والخارجية وحماية الاقتصاد الوطني. وترتكز هذه البنية على أربعة محاور وهي التقييس، القياسة، الاعتماد والملكية الصناعية.