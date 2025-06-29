وزير الصناعة يعاين وحدة تيارت التابعة لمصنع ENTPL

قام وزير الصناعة، الدكتور سيفي غريب، بجولة تفقدية إلى وحدة تيارت التابعة لمصنع ENTPL، المختص في إنتاج وتحويل المنتجات الطويلة من الصلب.

وحسب بيان للوزارة، تُعد هذه الوحدة من بين الهياكل الإنتاجية التي تساهم في تلبية حاجيات السوق الوطني.

حيث تبلغ طاقتها الإنتاجية أكثر من 120,000 طن سنويًا، وتشغل أكثر من 100 عامل. وتنتج حديد التسليح للبناء، والأسلاك المدرفلة، والصلب الصناعي، ومنتجات وتقنيات اللحام.

وشدّد الوزير على أهمية الالتزام الصارم بتعليمات السلامة والوقاية داخل بيئة العمل. وتحديث خطوط الإنتاج لتحسين الأداء وضمان جودة المنتجات وفقًا لمتطلبات السوق الوطنية.

وتندرج هذه الزيارة ضمن جهود الدولة الرامية إلى تثمين الأصول الصناعية العمومية وتعزيز قدراتها الإنتاجية.