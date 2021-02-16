وزير الصناعة ينصب 3 لجان تقنية

نصبت اليوم الأربعاء 3 لجان تقنية مكلفة بنشاطات المناولة، جمركة سلاسل وتجهيزات الإنتاج المجددة، وكذا الصناعات الإلكترونية والكهرومنزلية.

وحسب بيان الوزارة فقد أشرف على مراسيم التنصيب وزير الصناعة فرحات أيت علي براهم التي جرت اليوم بالعاصمة

وتعمل اللجنة على دراسة طلبات الإعفاء من الحقوق الجمركية والرسم على القيمة المضافة على المكونات والمواد الأولية المستوردة

وكذا التي تم اقتناؤها محليا من طرف المناولين في إطار نشاطاتهم.

وذلك وفقا للمرسوم التنفيذي رقم 20-311 المؤطر لهذا النظام والذي يحدد شروط وكيفيات استحقاق مزايا الإعفاء.

ويهدف هذا إلى “ترقية وتطوير نشاط إنتاج المكونات والقطع والأجزاء الموجهة للمناولة الصناعية ولجميع الاستعمالات.

في حين اللجنة الثانية تدرس طلبات منح رخص جمركة خطوط ومعدات الإنتاج المجددة.

وهذا وفقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 20-312 المحدد لشروط وكيفيات منح رخصة جمركة خطوط ومعدات الإنتاج.

والتي تم تجديدها في إطار نشاطات السلع والخدمات.