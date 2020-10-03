وزير الصناعة: 100 متعامل طلبوا اعتماد لإستيراد وتركيب المركبات

كشف وزير الصناعة، فرحات آيت علي براهم، أن حوالي 100 متعامل قاموا بالتسجيلات الأولية المتعلقة بنشاطات صناعة واستيراد المركبات.

وأوضح الوزير، إن 80 بالمائة من هؤلاء المتعاملين تقدموا بطلبات استيراد وتسويق المركبات، و20 بالمائة منهم بطلبات لصناعة المركبات.

وأورد الوزير، في تصريح لتلفزيون النهار: “استقبلنا لغاية الآن 20 طلبا للاستثمار في تركيب السيارات والمركبات والشاحنات”.

وأضاف آيت علي براهم، إن دفتر الشروط الخاص بتركيب الأجهزة الكهرومنزلية والمناولة، سينشر هذا الأسبوع في الجريدة الرسمية.