وزير الصيد البحري يعزي في وفاة الراحل سيد احمد فروخي
تقدم وزير الصيد البحري و المنتجات الصيدية، هشام سفيان صلواتشي كافة اطارات وعمال الوزارة من مصالح الديوان والأمانة العامة. بالتعازي الخالصة و بأسمى عبارات المواساة لعائلة الفقيد ، راجين من المولى عز و جل أن يتغمده برحمته الواسعة. ويسكنه فسيح جناته.
وكان الراحل قد شغل منصب وزير الصيد البحري والموارد الصيدية ثم الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحرى. على التوالي ما بين 2012 و 2016.
عينه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وزيرا للصيد البحري والمنتجات الصيدية بتاريخ 3 جانفي 2020. واستمر في منصبه لغاية 07 جويلية 2021، رحم الله الفقيد بواسع رحمته واسكنه فسيح جناته.
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رئيس الجمهورية يعزي عائلة الوزير السابق سيد احمد فروخي
قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، تعازيه في وفاة الوزير السابق سيداحمد فروخي.
وجاء في بيان رئاسة الجمهورية أنه على إثر وفاة الوزير السابق سيداحمد فروخي. قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه الى عائلة الفقيد. راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.
للتذكير انتقل الى رحمة الله، الوزير السابق سيداحمد فروخي، اليوم الجمعة، إثر إصابته بسكتة قلبية، عن عمر يناهز 55 عاما.
سيد أحمد فروخي هو سياسي جزائري من مواليد 11 جوان 1967 في بولوغين بالجزائر العاصمة.
عين وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية (الجزائر) في حكومة عبد المالك سلال ووزيرا للصيد البحري في حكومة عبد العزيز جراد.
أصبح وزيراً للصيد البحري والموارد الصيدية ثم الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري على التوالي. من عام 2012 إلى عام 2015 ومن عام 2015 إلى يونيو 2016.
في 3 جانفي 2020، عين وزيرا للصيد البحري ضمن حكومة عبد العزيز جراد.
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قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية في ذمة الله.. الرئيس تبون يعزي عائلته
توفي صبيحة اليوم الجمعة قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية العميد عبد الحكيم قعشي. كما قدّم رئيس الجمهورية تعازيه لعائلة الفقيد.
وحسب بيان لرئاسة الجمهورية، فقد توفي قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية العميد عبد الحكيم قعشي. صبيحة اليوم بالمستشفى المركزي للجيش ” محمد الصغير نقاش”.
كما بعث رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بتعازيه الخالصة إلى عائلة الفقيد العميد عبد الحكيم قعشي قائد المدرسة الوطنية للصحة العسكرية. وإلى كافة أفراد الجيش الوطني الشعبي.
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