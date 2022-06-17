وزير الصيد البحري يعزي في وفاة الراحل سيد احمد فروخي

قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الجمعة، تعازيه في وفاة الوزير السابق سيداحمد فروخي.

وجاء في بيان رئاسة الجمهورية أنه على إثر وفاة الوزير السابق سيداحمد فروخي. قدم رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون تعازيه الى عائلة الفقيد. راجيا من المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

للتذكير انتقل الى رحمة الله، الوزير السابق سيداحمد فروخي، اليوم الجمعة، إثر إصابته بسكتة قلبية، عن عمر يناهز 55 عاما.

سيد أحمد فروخي هو سياسي جزائري من مواليد 11 جوان 1967 في بولوغين بالجزائر العاصمة.

عين وزارة الصيد البحري والموارد الصيدية (الجزائر) في حكومة عبد المالك سلال ووزيرا للصيد البحري في حكومة عبد العزيز جراد.

أصبح وزيراً للصيد البحري والموارد الصيدية ثم الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري على التوالي. من عام 2012 إلى عام 2015 ومن عام 2015 إلى يونيو 2016.

في 3 جانفي 2020، عين وزيرا للصيد البحري ضمن حكومة عبد العزيز جراد.

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