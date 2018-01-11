وزير الطاقة الإماراتي: “أوبك ملتزمة بخفض الانتاج وتوازن السوق هذا العام”

قال وزير الطاقة الإماراتي والرئيس الحالي لـ “أوبك”، سهيل المزروعي اليوم الخميس، إنه يتوقع أن تتوازن سوق النفط سنة 2018 .

وأضاف أن منظمة “أوبك” ملتزمة بمواصلة العمل باتفاق خفض المعروض حتى نهاية العام الحالي.

وقال المزروعي في أبوظبي، أن “أوبك” ملتزمة بما قررته عندما اجتمعنا في نوفمبر الماضي، و هو مواصلة العمل لعام كامل.

مضيفا أن تحقيق التوازن الكامل بين العرض والطلب على النفط يتطلب مزيدا من الوقت.

و قال إنه يتوقع أن يتحقق توازن السوق في 2018، لكن تصريف فائض المعروض سيستلزم المزيد من الوقت.

وأضاف المزروعي، أنه غير قلق من حدوث صدمة في المعروض، بسبب تراجعات إنتاج الخام في فنزويلا والاضطرابات السياسية في إيران.

وقال المزروعي إنه غير قلق في ظل سعر النفط الحالي، خاصة وأن هناك فائضا بنحو 100 مليون برميل في المعروض بالسوق .

التي قال إنها ما زالت بحاجة إلى تقليص مخزونات النفط إلى متوسط خمس سنوات.