وزير الطاقة التركي: الجزائر تحتل مكانة هامة في توريد تركيا بالمحروقات
أكد وزير الطاقة التركي فاتح دونمز، اليوم الاربعاء. أن الجزائر تحتل مكانة هامة في توريد تركيا بالمحروقات.
وفي هذا السياق كشف فاتح دونمز على هامش الدورة الـ11 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني عن تعاون بين البلدين خصوصا في مجال الطاقة مضيفا أن هذا الاجتماع سيخرج بنتائج ملموسة.
كما أبدى سعي تركيا نسعى الى تطوير حجم الشراكة مع الجزائر في مجال الطاقة التي بلغت 5 ملايير دولار.
و أوضح في هذا الخصوص قائلا:”الأولوية أعطيناها في مجال الطاقة والمناجم وسيكون هناك تعاون بين البلدين في مجال الهيدروجين.”
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وزير الطاقة يبحث مع نظيره التركي فرص الشراكة والإستثمار
استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأربعاء، نظيره التركي فاتح دونمز بمقر الوزارة.
ويأتي هذا اللقاء، على هامش الدورة الـ11 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني.
وشدد الطرفان على أهمية عمل اللجنة المشتركة الجزائرية التركية الحادية عشرة.
وبدأ عمل هذه اللجنة، الثلاثاء، بالجزائر العاصمة على مستوى الخبراء من البلدين.
واستعرضا حالة علاقات التعاون والشراكة بين البلدين الموصوفة بالممتازة في مجال الطاقة والمناجم وآفاق تقويتها.
ونوه الطرفان بفرص وإمكانيات الاستثمار والشراكة في قطاع الطاقة.
وخاصة في مجال المحروقات وتطوير صناعة البتروكيماويات وإنتاج ونقل الكهرباء.
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