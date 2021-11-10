وزير الطاقة التركي: الجزائر تحتل مكانة هامة في توريد تركيا بالمحروقات

أكد وزير الطاقة التركي فاتح دونمز، اليوم الاربعاء. أن الجزائر تحتل مكانة هامة في توريد تركيا بالمحروقات.

وفي هذا السياق كشف فاتح دونمز على هامش الدورة الـ11 للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية التركية للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني عن تعاون بين البلدين خصوصا في مجال الطاقة مضيفا أن هذا الاجتماع سيخرج بنتائج ملموسة.

كما أبدى سعي تركيا نسعى الى تطوير حجم الشراكة مع الجزائر في مجال الطاقة التي بلغت 5 ملايير دولار.

و أوضح في هذا الخصوص قائلا:”الأولوية أعطيناها في مجال الطاقة والمناجم وسيكون هناك تعاون بين البلدين في مجال الهيدروجين.”

طالع أيضا:

وزير الطاقة يبحث مع نظيره التركي فرص الشراكة والإستثمار