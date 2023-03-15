وزير الطاقة السعودي: لن نبيع البترول لأي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا

قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان، إن وضع سقف لأسعار البترول سيؤدي لا محالة إلى عدم إستقرار السوق”. مضيفا “لن نبيع البترول لأي دولة تفرض سقف أسعار على إمداداتنا”.

وأكد وزير الطاقة في مقابلة مع “إنرجي انتلجنس” العزم على الإبقاء على إتفاقية “أوبك+” لخفض الإنتاج حتى نهاية العام.

وحسبما أشارت إليه وكالة الأنباء السعودية، هناك العديد من العوامل التي تؤثر في توجهات السوق. وتشير التقديرات إلى أن الاقتصاد العالمي سيواصل نموّه هذا العام والعام المقبل، لكن ما زال هناك عدم يقين حول وتيرة النمو، إضافةً إلى ذلك بدأت الصين مؤخراً مرحلة التعافي بعد عمليات الإغلاق الممتدة لفترات طويلة إثر جائحة فيروس كورونا، لكن المدة اللازمة للتعافي لا تزال غير واضحة. ويتسبب التعافي الاقتصادي بضغوط تضخمية. وهذا قد يدفع البنوك المركزية إلى تكثيف جهودها للسيطرة على التضخم. والتداخل بين هذه العوامل وغيرها يحد من الوضوح. والإجراء المعقول والوحيد الذي يمكن اتباعه في مثل هذه البيئة المحفوفة بعدم اليقين هو الإبقاء على الإتفاقية التي أبرمناها في أكتوبر الماضي لبقية هذا العام، وهذا ما نعتزم القيام به. إذ يجب علينا أن نتأكد من أن المؤشرات الإيجابية مستدامة”.

وفيما يتعلق بإعادة طرح مشروع قانون نوبك، قال الأمير عبدالعزيز “هناك إختلاف كبير بين مشروع قانون نوبك والتوسع في فرض سقف الأسعار. ولكن تأثيرهما المحتمل على سوق البترول متشابه. إذ تضيف مثل هذه السياسات مخاطر جديدة وغموضا أكبر في وقت تشتد فيه الحاجة إلى الوضوح والاستقرار.

كما أشار قائلا: أؤكد وجهة نظري التي صرحت بها في أوت وسبتمبر. حيث أكدت أن مثل هذه السياسات ستؤدي لا محالة إلى تفاقم عدم استقرار السوق وتقلباته وهذا سيؤثر سلبا في صناعة البترول، وفي المقابل، بذلت أوبك بلس قصارى جهدها ونجحت في تحقيق استقرار وشفافية عالية في سوق البترول، لا سيما بالمقارنة مع جميع أسواق السلع الأخرى”.