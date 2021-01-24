وزير الطاقة في زيارة تفقد لمقر سلطة ضبط المحروقات

قام وزير الطاقة، عبد المجيد عطار، اليوم الأحد، بزيارة تفقدية إلى مقر سلطة ضبط المحروقات.

وحسب بيان للوزارة، فقد تفقد الوزير، مختلف المديريات والمصالح.

وتطرق عطار، في نقاشات عدة مع إطارات وعمال السلطة إلى مهامهم والمسؤولية الكبيرة الموضوعة على عاتقهم.

كما إستمع الوزير إلى شروحات رئيس سلطة ضبط المحروقات، رشيد نديل.

وتطرق نديل، إلى عملية مراقبة كل القطاع الطاقوي ومدى إلتزام كل مراحل المشاريع والنشاط البترولي مع القوانين والبروتوكولات المعمول بها في هذا الشأن.

ومنها أمن المنشأت ونقل المحروقات عبر الانابيب وغيرها من المهام الموكلة لهاته السلطة.

و شجع الوزير إطارات المؤسسة إلى المضي قدما و بإصرار كبير في التنفيذ الصارم لقوانين الجمهورية، في مراقبة السلامة في المنشأت البترولية.

و كذا التنفيذ الصارم للشروط والمعايير المفروضة على الأنشطة المتعلقة بقطاع المحروقات.

وأكد الوزير، إن هؤلاء الإطارات، هم أعين الدولة في مراعاة ورعاية أمن وسلامة والسير الحسن للمنشات البترولية.