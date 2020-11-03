وزير الطاقة: هذه نسب الربط بالكهرباء والغاز عبر التراب الوطني

كشف وزير الطاقة عبد المجيد عطار، أن إجمالي زبائن الربط بالكهرباء عبر القطر الوطني يصل إلى 10.2 مليون زبون و6.2 مليون زبون فيما يتعلق بالربط بالغاز.

وهو ما يمثل نسبة توصيل بالكهرباء بلغت 98 بالمائة عبر التراب الوطني، و62 بالمائة فيما يتعلق بالربط بالغاز.

وفيما يخص البرامج الوطنية للربط بالكهرباء وتوزيع الغاز، أكد الوزير، أنه قد تم برمجة ربط 140 ألف منزل بالكهرباء، و370 ألف منزل بالغاز، في غضون 2020 و2024.

وأشار الوزير، إلى أن الجرد الخاص بمناطق الظل، مكن من احصاء أزيد من 537 ألف مشروع للبرط بالغاز، و9833 مشروع للبرط بالكهرباء.