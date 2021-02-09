وزير الطاقة يؤكد على بعث ديناميكية جديدة للتعاون الإفريقي بمجال الطاقة

أكد وزير الطاقة عبد المجيد عطار، على الإرادة الجزائرية في بعث ديناميكية جديدة للتعاون الافريقي في مجال الطاقة.

ودعا وزير الطاقة للاستفادة من تجربة الأوبك بذلك، مؤكدا أن الجزائر ستعمل على بعث استراتيجية جديدة، تفعّل مشاريع مشتركة بالواقع.

وأشاد المشاركون من جهتهم، في الأخير بالدور الجزائري الكبير والريادي في تحقيق الإجماع وتوحيد الرؤى بين الدول الأعضاء.

وترأس عطار اليوم الثلاثاء، الإجتماع الوزاري غير عادي لمنظمة الدول الإفريقية المنتجة للبترول عن طريق تقنية التحاضر عن بعد.

وطرحت الأمانة العامة للمنظمة عوامل جديدة وتفاصيل أكبر حول مشروع دراسة تأثيرات وباء كورونا كوفيد 19 على اقتصاد دول المنظمة.

وبعد مناقشة معمقة،اتفق الوزراء على ترك القرارات النهائية للاجتماع المقبل، قصد الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الجديدة الموضوعة من الأمانة العامة.