وزير الطاقة:” يجب القضاء على البيروقراطية وفتح المجال للأجانب للإستثمار”

أكد وزير الطاقة على ضرورة فتح مجال الاستثمار الأجنبي في مجال المحروقات خصوصا بعد انهيار أسعار البترول.

من خلال محاربة البيروقراطية في التعامل مع الشركات الأجنبية عبر انتهاج أسلوب الرقمنة،و حسن الاستقبال والعناية بالشركات.

وذلك بهدف استقطاب التكنولوجيا والخبرة التي توفرها هذه الأخيرة،وبالتالي تطوير القدرات الانتاجية في مجال المحروقات.

ومسايرة المتغيرات الاقتصادية مشيرا الى أن مؤسسة سوناطراك تعتبر من ضمن العشر شركات الرائدة والأرباح ستكون لها ولكافة شركاءها.

موضحا أن مصر تجري حاليا اتصالات حثيثة مع سوناطراك في مجال تمرير البترول وابدت ليونة في التعامل والشراكة.

كما أكد أن سوناطراك تتعامل حاليا مع دول أخرى كالبيرو, موريتانيا تونس وقريبا بدولة بوليفيا.