وزير الطاقة يدعو المستثمرين الفرنسيين للتوجه لميدان البيتروكيمياء

الوطني
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وزير الطاقة يدعو المستثمرين الفرنسيين للتوجه لميدان البيتروكيمياء
بقلم نادية بن طاهر

استقبل وزير الطاقة عبد المجيد عطار اليوم الثلاثاء، سفير جمهورية فرنسا بالجزائر فرانسوا غوييت، بمقر الوزارة.

وحسب بيان للوزارة، فقد تطرق الطرفان إلى العلاقات الثنائية بين البلدين خاصة فيما تعلق بقطاع الطاقة.

وناقش الطرفان بهذه المناسبة، سبل تعزيز العلاقات في هذا المجال.

و أكد الوزير خلال اللقاء على ضرورة توجه المستثمرين الفرنسيين نحو ميدان البيتروكيمياء.

بالإضافة إلى تطوير انشاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة الانتاجية منها والخالقة لفرص الشغل والمنمية لتبادل ونقل الخبرات وآخر التكنولوجيات في قطاع الطاقة.

ومن جهته أشار السفير الفرنسي إلى عدد من المشاريع و الاستثمارات المقامة بالجزائر، وبالشراكة مع مؤسسات جزائرية.

وإستعرض السفير فرص التعاون وتبادل الخبرات المتاحة بين المؤسسات الصغيرة، والمتوسط للبلدين.


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