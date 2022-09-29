وزير الطاقة يدعو شركات التعدين التايلاندية لتطوير مشاريع منجمية بالجزائر

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الخميس، بمقر الوزارة، نائب وزير الخارجية التايلاندي، فيجافات إيزارابهاكي.

وحسب بيان للوزارة، استعرض الطرفان خلال هذا اللقاء علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في مجال الطاقة والمناجم. وفرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في الجزائر.

وأعرب الطرفان، عن ارتياحهم لتميز الشراكة القائمة بين سوناطراك والشركة العمومية التايلاندية للتنقيب عن البترول وإنتاجه.

ومن هذا المُنطلق، عرض وزير الطاقة والمناجم محتوى وأهداف القانون الجديد للمحروقات. لإحياء أنشطة البحث واستغلال المحروقات في الجزائر.

متمنياً رؤية مشاركة الشركات التايلاندية في دعوات المناقصات المستقبلية والاستفادة من المزايا المعروضة في القانون الجديد.

كما ناقش الطرفان فرص التعاون والاستثمار في قطاع المناجم في الجزائر، بما في ذلك التنقيب ورسم الخرائط واستغلال وإنتاج المواد المعدنية.

وتحقيقا لهذه الغاية، أعرب الوزير عن رغبته في رؤية مشاركة شركات التعدين التايلاندية في تطوير مشاريع منجمية جديدة في الجزائر، مع تبادل الخبرات والمعرفة التايلاندية في هذا الشأن.

كما تطرق الوزير إلى برنامج تحلية مياه البحر، وتمنى مشاركة الشركات التايلاندية في هذا البرنامج.

وأعرب نائب الوزير التايلاندي عن ارتياحه لجودة العلاقات بين تايلاند والجزائر.

وأعلن اهتمام شركات بلاده بقطاع الطاقة والمناجم والمشاركة في مشاريع استثمارية بالجزائر.