وزير الطاقة يستقبل البطلة الرياضية البارالمبية نسيمة صايفي

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، بمقر دائرته الوزارية، البطلة الرياضية البارالمبية نسيمة صايفي ابنة مدينة ميلة رفقة مدربها حسين سعدون.

وشرّفت الرياضية، الراية الوطنية في طوكيو باليابان خلال منافسات الألعاب البرالمبية، حيث توجت بميدالية فضية في تخصّص رمي القرص.

للتذكير المشوار الرياضي لنسيمة صايفي منذ 2011 يزخر رصيدها بالعديد من التتويجات والأرقام القياسية في عدة منافسات عالمية في تخصصي رمي القرص والجلة.

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