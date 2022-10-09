وزير الطاقة يستقبل السفيرة الألمانية بالجزائر.. والهيدروجين النظيف ضمن النقاش

استقبل وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، اليوم الأحد، بمقر الوزارة، السفيرة الألمانية بالجزائر، إليزابيث وولبرز. كما ناقش الطرفان، خلال الاجتماع، العلاقات الثنائية الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة. ولا سيما حالة الشراكة الاستراتيجية الجزائرية الألمانية في مجال الطاقة.

وعبّر كل من وزير الطاقة، والسفيرة الألمانية، عن ارتياحهما للإجراءات التي تم تنفيذها مع الشركاء الألمان في مجال الطاقة. لا سيما في مجال الطاقات المتجددة، والانتقال والكفاءة الطاقوية.

في حين، سلّط الوزير محمد عرقاب، الضوء على العلاقات الجزائرية الألمانية الممتازة. وتطرق عرقاب إلى مختلف المجالات التي توجد فيها فرص لتطوير الشراكات. لا سيما في مجالات المحروقات وتطوير الهيدروجين النظيف ونقل التكنولوجيا والمعرفة.

وفي سياق لقاءات وزير الطاقة، استقبل محمد عرقاب، في وقت سابق، بمقر دائرته الوزارية، المدير العام للمجمع الصيني سينوبك بالجزائر، “وو شيولي”. كما استعرض الطرفان حالة علاقات التعاون والشراكة بين مجمعي سوناطراك وسينوبك الصينية. واصفين إياها بالتاريخية والممتازة وآفاق تعزيزها.

وناقش الوزير عرقاب مع وو شيولي فرص الأعمال والآفاق المستقبلية للاستثمار في التنقيب عن النفط والغاز وكذلك في مجال البتروكيماويات في الجزائر. آملين رؤية تطور المشاريع الواعدة التي تشجع على تبادل الخبرات ونقل المعرفة، في إطار القانون الجديد للمحروقات.

وقال شيولي، إنه راضٍ جدًا عن الشراكة بين سوناطراك وسينوبك. معربًا عن اهتمامه الشديد بمواصلة الاستثمار وتعزيز وجودها في الجزائر.