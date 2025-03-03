وزير الطاقة يستقبل وفداً من الشركة الإيطالية إيني

إستقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، اليوم الإثنين، بمقر دائرته الوزارية، وفداً من شركة إيني الإيطالية، بقيادة الرئيس التنفيذي للعمليات بقطاع الموارد الطبيعية، جويدو بروسكو.

وحسب بيان للوزارة، شكّل هذا اللقاء فرصة لإستعراض علاقات التعاون والشراكة الاستراتيجية التي تربط مجمع سوناطراك وشركة إيني الإيطالية. والتي توصف بالعلاقات التاريخية والمتميزة.

كما تم التطرق إلى المشاريع الجارية والمستقبلية بين الجانبين في مختلف المجالات. لاسيما في قطاع المحروقات، الطاقات الجديدة والمتجددة، والربط الكهربائي.

وناقش الطرفان سبل تعزيز الاستثمارات المشتركة من خلال تطوير مشاريع البحث، الاستكشاف، واستغلال المحروقات. وكذا تسويق الغاز الطبيعي.

كما تم تسليط الضوء على مشاريع التعاون بين سوناطراك وإيني في مجال الهيدروجين والطاقات المتجددة. والتي تندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للجزائر نحو انتقال طاقوي مستدام.

وفي هذا السياق، أكد وزير الدولة على إلتزام الجزائر بتوفير مناخ إستثماري محفز. وتعزيز الشراكات القائمة بما يخدم المصالح المشتركة.

مشيراً إلى الإصلاحات التي باشرتها الحكومة الجزائرية لتحسين جاذبية القطاع الطاقوي. وتعزيز تنافسيته على الصعيدين الإقليمي والدولي.

ومن جانبه، أعرب جويدو بروسكو عن الرضى التام لمستوى علاقات الشراكة بين سوناطراك وإيني.

مؤكداً رغبة إيني في مواصلة تطوير وتعزيز التعاون، لاسيما من خلال استكشاف فرص جديدة للاستثمار في الجزائر. ودعم المشاريع ذات البعد الاستراتيجي بين البلدين.

ويأتي هذا اللقاء في سياق مشاركة وفد شركة إيني الإيطالية في منتدى الأعمال الجزائري - الإيطالي المنعقد اليوم بالجزائر العاصمة. والذي يهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين واستكشاف فرص جديدة للاستثمار والتعاون.