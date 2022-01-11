وزير العدل: أرقام مخيفة للتهريب ولا يمكن التسامح مع المهربين

كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أن الجزائر من البلدان القلائل التي تعتمد نظام المساعدة القضائية بسيط جدا ولا نقوم بتحقيقات معقدة

وأشار وزير العدل،خلال جلسة عامة لمناقشة مشروع قانون عضوي متعلق باختصاص مجلس الدولة،أن النص تم تعديله بصفة جدرية في 2009. وهو ليس قديم على اعتبار أن القانون تم سنه في سنة 1971. مشيرا في ذات السياق إلى أن المواطن الأجنبي المقيم بالجزائر من حقه الاستفادة من المساعدة القضائية

وكشف طبي أن الجزائر متساهلة جدا في قضية المساعدة القضائية. كما أنها من البلدان القلائل التي تعتمد نظام مساعدة قضائية بسيط جدا ولا نقوم بتحقيقات معقدة. مشيرا إلى أن الجزائريون لا يحبون محامي المساعدة القضائية بل يفضلون محامي بالمال.

وأوضح وزير العدل حافظ الأختام، أن القانون لا يدعم المتهم فقط بل كل شخص طبيعي أو معنوي يمكنه الإستفادة من المساعدة القضائية. مؤكدا أنه سيتم توسيع العمل بإجراء النفع العام مستقبلا. مفيدا أن هناك أرقام مخيفة خاصة بالتهريب ولا يمكننا التسامح مع المهربين وانتم ترون ما يحدث مؤخرا مع أزمة الزيت.

طالع أيضا

وزير العدل يكشف عن موعد الرفع من أجور مُوظفي قطاعه

تحدث وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، عن موعد مراجعة والرفع من أجور موظفي قطاعه. وقال الوزير في جلسة علنية اليوم الإثنين بالمجلس الشعبي الوطني، لتقديم ومناقشة مشروع قانون عضوي يتعلق بالتنظيم القضائي، إن مراجعة الأجور ورفعها سيكون في شهر أفريل المقبل. كما أكد طبي، أن وزير المالية أعلن عن هذه الزيادة، موضحا إن الرفع في الأجور سيكون بناءا على مراجعة النقطة الاستدلالية في نهاية مارس. وستكون الزيادات في شهر أفريل. كما أشار الوزير، إلى أن القانون منح أمناء الضبط الحق في منحة التحصيل ولهم الحق في الرفع في الأجور. ومن جهة أخرى، أشار طبي إلى أنه لا توجد قائمة للمتورطين في قضايا الفساد. محذرا الموثقين من تهريب أموال المتورطين في هذه القضايا. وأضاف طبي بأنه قد تم ارسال تعليمة للموثقين بخصوص أملاك المتورطين في قضايا الفساد. وحول قانون المضاربة، قال الوزير، إن آلة القانون ستتحرك بقوة وستكون هناك عقوبات تصل إلى 30 سنة، فيما سيتم إطلاق هذا القانون. كما أضاف أن قانون مجلس القضاء سينزل إلى البرلمان الأسبوع المقبل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور