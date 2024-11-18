وزير العدل الجديد في أسطر..

عين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، اليوم الاثنين، لطفي بوجمعة وزيرا للعدل حافظ الأختام، خلفا لعبد الرشيد طبي، الذي استدعي لمهام أخرى.

ويأتي هذا بموجب مرسوم رئاسي وبعد استشارة الوزير الأول نذير العرباوي.

وكان لطفي بوحمعة يشغبل منصب، نائب عام لمجلس قضاء الجزائر.

وبتاريخ 20 جويلية 2020، تم تعيين لطفي بوجمعة مديرا عاما للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل.

وقد شغل الوزير الجديد منذ انتسابه إلى سلك القضاء سنة 1998 عدة وظائف قضائية. من قاضي حكم بمحكمة سوق أهراس إلى وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمتي سوق أهراس وقالمة تباعا. ثم رقّي إلى وظائف وكيل الجمهورية لدى محكمتي تبسة وقسنطينة على التوالي.

وفي سنة 2017، تكللت جهوده بتعيينه في منصب نائب عام لدى مجلس قضاء جيجل، ثم بمجلس قضاء قسنطينة. إلى أن تم تعيينه مديراً عاماً للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل بتاريخ 20 جويلية 2020.

للإشارة، لطفي بوجمعة من موليد 13 جويلية 1970 بعنابة، متحصل على عدة شهادات علمية منها شهادة البكالوريا سنة 1990، شهادة الليسانس في الحقوق سنة 1995، إجازة المعهد الوطني للقضاء سنة 1998، شهادة الماجستير فرع قانون جنائي سنة 2008 وشهادة الدكتوراه في القانون الجنائي سنة 2016 من جامعة عنابة.