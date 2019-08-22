وزير العدل: “الفساد علّة سيعمل القضاء على استئصالها”

جدد وزير العدل، سليمان زغماتي، التأكيد على أن العدالة ستعمل جاهدة من أجل اسئصال علة الفساد التي نخرت الجزائر.

واعتبر وزير العدل، اليوم الخميس، أن الارتشاء والاختلاس والتعدي على الممتلكات واستغلال النفود، علل وعوائق وأمراض تنخر كيان المجتمع.

ودعا زغماتي، القضاة، إلى المضي قدما في محاربة هذه الآفات التي ستؤثر سلبا على الوطن وعلى مستقبل الأجيال والأمة.

وفي حديثه عن القضاة، أشار الوزير أن الاغلبية الساحقة منهم تتوفر فيهم الخصال الحميدة، ويعملون جاهدين للقسم الذين أدوه.

وأضاف “كان لي شرف اللقاء بقضاة همهم الواحد التطبيق الصارم والصحيح للقانون، منهم من اكتمل اداؤه ومن رحل لدار الخلد”.