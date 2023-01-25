وزير العدل عبد الرشيد طبي يوقع على ثلاثة اتفاقيات مع وزير العدل بدولة نيجر

أشرف وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي، بمقر وزارة العدل بالابيار بالعاصمة على مراسم التوقيع على ثلاثة اتفاقيات قضائية بين وزارتي العدل الجزائر والنيجر برفقة السيد إكت عبد اللاوي محمد وزير العدل جمهورية النيجر.

حيث اجر الطرفان محادثات تناولت سبل تعزيز التعاون القانوني و القضائي و المؤسساتي بين وزارتي عدل البلدين.

كما تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات قضائية للتعاون وهي :الاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في مجال المدني والتجاري ، والاتفاقية المتعلقة بالتعاون القضائي في مجال الجزائي.

و الاتفاقية المتعلقة بتسليم المجرمين،كما ستكون هذه الزيارة لوزير العدل بدولة نيجر إكت عبد اللاوي محمد فرصة لاجراء لقاءات مع بعض مسؤولي الهيئات القضائية و زيارة هيئات تابعة لقطاع العدالة.

هذا وقد رحب وزير العدل حافظ الاختام عبد الرشيد طبي بوزير العدل بدولة نيجر معبرا عن سعادته لتواجده بالجزائر رفقة الوفد المرافق له وعلى التعاون و الصداقة التاريخية الراسخة بين البلدين كما اثنى العلاقات الثانية بينهما و بالاخص قطاع العدالة وتعزز علاقات بين البلدين وبالتوقيع على 3 اتفاقيات و عبر على هذ الخطوة لتاسيس التعاون القضائي. قائلا بذلك ” نعبر عن ارتياحنا الكبير خاصة انه قد نكون قد قطعا شوطا اساسيا فعال وبالاخص في مجال مكافحة الاجرام سيما في التطور التكنولوجي في العالم و ان الجهود الحديثة مبدولة من طرف رئيس الجمهورية تتماشى مع الرهانات الكبرى التي كانت ضمن برنامج الرئيس التي ترتكز نع مراعاة العلاقات مع الشركاء خاصة في افريقيا.

و اضاف ان الاتفاقيتين في مجال التعاون في تسليم المجرمين تشكل درعا منيعا و تسمح بصد كل الثغرات التي قد تهدد مبادئ مكرسة دوليا واقليميا باعتبارها تخدم الامن و السلم الدوليين ،ولا يمكن لاي دولة ان تواجه الاجرام بوحدها لا بد من تكاثف تعاون الدول ،و التوقيع على الاتفاقية بين البلدين في المجال المدني و التجاري و حماية مواطنين تنامي حجم المبادلات التجارية و تنقل الاشخاص ،قائلا” اهنئ دولة النيجر و بلدنا على هذا الانجاز في انتظار استكمال مذكرة التعاون الاساسي لتاطير برامج التكوين .