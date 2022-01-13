وزير العدل: فتح مسابقة “الكابّا” قريبا

كشف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي، أنه سيتم قريبا فتح مسابقة للإلتحاق بشهادة الكفاءة لمهنة المحاماة.

وأشار وزير العدل، خلال رده على أسئلة أعضاء المجلس الشعبي الوطني، إلى أن مسابقة الكابا سيتم فتحها قريبا. مضيفا أنه تم الحصول على مدرسة وطنية.

وكشف وزير العدل بخصوص إضراب موظفي المحاكم والمجالس القضائية، أن الأبواب مفتوحة أمام الموظفين وكان من الممكن تفادي كل هذا بارسال رسالة طلب استقبال. مشيرا إلى أنه على دراية تامة بمعاناة الموظفين. كما تساءل عن لجوئهم إلى الغضراب مادام أبواب الحوار مفتوحة. مشيرا في ذات السياق أن مطالبهم مشروعة ولا يطعن فيها.

وأضاف وزير العدل أن وزارة العدل تولي اهمية الى كل عمال القطاع. كما أن مخطط عمل الحكومة قد تضمن مراجعة النظام الأساسي لموظفي امناء الضبط. خاصة وأن هذه الشريحة حملت مالا تطيق و الجلسة القضائية لا تصح إلا بحضور أمين الضبط. مضيفا أن القطاع يعي المعاناة ونعمل جاهدين على التخفيف من هذه المعاناة بقدر المستطاع.

وفي رده على سؤال نقص المحاكم او الفروع في بعض المناطق كالدبداب، كشف وزير العدل إلى أن الأمر متعلق بالنشاط القضائي والأرقام ضئيلة . متعهدا بفتح فروع او محاكم في المناطق التي تقل فيها. أو التفكير الحصول على موافقة الحكومة. من خلال اللجوء إلى قضاء جواري بمعنى القضاء هو من يتنقل.

وبخصوص المؤسسة العقابية بيلار بولاية سطيف، والتي أصبح وجوده مزعج سيتم تحويله خلال الاشهر القادمة. مؤكدا أن الإشكال ليس على مستوى على الوزارة أو بيده وستحول في شهر ماي كأقصى تقدير.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور