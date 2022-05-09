وزير العدل.. للقضاء دور مميز في الإصلاح وتحقيق حريات الأشخاص

قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ان للقضاء دور مميز في الإصلاح والتغيير وتحقيق حريات الأشخاص وحل النزاعات. كما شدد الوزير على أنه يتطلب من القضاة الانخراط الجاد بهذا العمل،لأن الهيئة القضائية المقومة بالبلاد لأعمال المحاكم والمجالس القضائية.

في حين، أكد أن المحكمة العليا هي محكمة قانون تبسط قراراتها على الأحكام القضائية التي تصدرها المحاكم. تابعا “ان تحقيق الأهداف النبيلة، لابد أن يتماشى والأمن القضائي، للوصول إلى درجة عالية للاقتناع به”. “فالقاضي هو المسؤول عن الشرعية ولا تتحق هذه الشرعية إلا من خلال التأهيل القضائي”.

كما أشار وزير العدل، إلى أن التشريعات الحديثة تحرص للوصول لأحكام تتطابق والواقع. تابعا “أن قانون الإجراءات الجزائية لم يستثن اي تسبيب”. “بل اوجب على قضاة المحكمة العليا أن يسببوا قراراتهم والتماسات النياية العامة والدفوع المثارة”. “لذا فإن لقضاة المحكمة العليا مسؤولة حساسة اتجاه المجتمع، لرسم اتجاه قانوني سليم قصد حماية الحقوق والحريات”.

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في حين، أكد وزير العدل “أن النيابة العامة هي الهيئة القضائية هي الأمينة على الدعوى العمومية ولذا عليها القيام بدورها”. “كما يجب وليس إدانة المتهم، بما تقتضيه أصول المحاكمة العادلة”. و”عليه هناك واجب قانوني على قضاة ونيابة المحكمة العليا للتأكد من تطبيق القانون إحقاقا للحقيقة وإقامة دولة الحق والقانون”.

كما أضاف وزير العدل “يهمنا كثيرا الاستماع إلى زملائنا القضاة، خاصة في فرنسا فيه إصلاحات لتعزيز دور المحامي”. “ونود معرفة باقي التجارب للاستفادة منها، واتمنى أن تستمر مثل هذه المبادرات واعلن عن بداية الأشغال بصفة رسمية”.