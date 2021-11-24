وزير العدل يحضر الجلسة العامة لمجلس الأمة للمصادقة على مشاريع قوانين
يحضر السيد عبد الرشيد طبي وزير العدل، حافظ الأختام اليوم الأربعاء أشغال الجلسة العامة لمجلس الأمة. المخصصة للتقديم والمصادقة على مشاريع قوانين.
وتتضمن مشاريع القوانين الموافقة على الأوامر الآتية:
-الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021، والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
-الأمر رقم 21-05 المؤرخ في 22 أفريل سنة 2021، الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021. والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات.
-الأمر رقم 21-08 المؤرخ في 08 جويلية سنة 2021، الذي يعدل ويتمم الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1966. والمتضمن قانون العقوبات.
-الأمر رقم 21-09 المؤرخ في 8 جويلية سنة 2021 والمتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإدارية.
-الأمر رقم 21-10 المؤرخ في 25 أوت سنة 2021، الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021. والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
-الأمر رقم 21-11 المؤرخ في 25 أوت سنة 2021، المتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 8 يوليو سنة 1966. والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية.
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