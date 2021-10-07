وزير العدل يستقبل سفيرة بريطانيا

إستقبل وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، صباح اليوم الخميس، سفيرة بريطانيا وإيرلندا الشمالية “شارون آن وردل”، بمقر الوزارة.

وحسب ما جاء في الصفحة الرسمية للوزارة على “الفايسبوك”، فإن هذا اللقاء يأتي استجابة لطلب السفيرة في القيام بزيارة مجاملة لوزير العدل.

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