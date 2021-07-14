وزير العدل يشرف غدا على الندوة الوطنية الأولى لمنتخبي هيئات التوثيق
بقلم خالد زوبيري
يشرف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي غدا الخميس، على الندوة الوطنية الأولى لمنتخبي هيئات التوثيق: آفاق تحديات، يلقي خلالها الكلمة الإفتتاحية للندوة.
وحسب بيان وزارة العدل، فإن هذه الندوة الغرفة الوطنية تنظم للموثقين بفندق سوفيتال-الجزائر ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.
وأوضح المصدر نفسه، إن الندوة ستتناول عدة مواضيع أبرزها:
-مقترحات لتسيير حديث للمهنة على ضوء دستور سنة 2020.
-رؤية استشرافية على التوثيق في الجزائر.
-دور هيئة التوثيق في مرافقة المؤسسات الاقتصادية.
– الحكامة في تسيير هيئات التوثيق.
كما تُكلل الندوة بتوصيات ترمي إلى تطوير التوثيق في الجزائر.
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