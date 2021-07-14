وزير العدل يشرف غدا على الندوة الوطنية الأولى لمنتخبي هيئات التوثيق

يشرف وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي غدا الخميس، على الندوة الوطنية الأولى لمنتخبي هيئات التوثيق: آفاق تحديات، يلقي خلالها الكلمة الإفتتاحية للندوة.

وحسب بيان وزارة العدل، فإن هذه الندوة الغرفة الوطنية تنظم للموثقين بفندق سوفيتال-الجزائر ابتداء من الساعة التاسعة صباحا.

وأوضح المصدر نفسه، إن الندوة ستتناول عدة مواضيع أبرزها:

-مقترحات لتسيير حديث للمهنة على ضوء دستور سنة 2020.

-رؤية استشرافية على التوثيق في الجزائر.

-دور هيئة التوثيق في مرافقة المؤسسات الاقتصادية.

– الحكامة في تسيير هيئات التوثيق.

كما تُكلل الندوة بتوصيات ترمي إلى تطوير التوثيق في الجزائر.