وزير العدل يشيد بخصال الرئيس الأول للمحكمة العليا والنائب العام

أشاد وزير العدل حافظ الأختام سليمان براهمي بكل من عبد الرشيد طبي وعبد الرحيم مجيد اللذان تم تنصيبهما اليوم السبت.

كرئيس أول للمحكمة العليا والأخر النائب العام لدى نفس المحكمة تواليا، مؤكدا على أنهما من القضاة المتمرسين الذين أحبوا المهنة

وأخلصوا لها وتقلدو مختلف المناصب والرتب في الحياة المهنية وتركوا بصمات واضحة وآثار طيبة تشهد على جديتهما وإخلاصهما متمنيا لهما النجاح والتوفيق

كما شكر براهمي بودي سليمان وبوعبيد الوردي الذي كانا يشغلان ذات المنصبين متقدما لهما بالعرفان لهما لما بذلهما من جهود