وزير العدل يعرض مشروع تمهيدي لتعزيز مكافحة الجريمة

استمعت الحكومة، اليوم السبت، إلى عرض قدمه وزير العدل حافظ الأختام رشيد طبي، حول مشروع تمهيدي لقانون يعدل ويتمم الأمر رقم 66 ـ 156 الـمؤرخ في 8 جوان 1966 والـمتضمن قانون العقوبات.

وذلك على هامش اجتماع الحكومة الذي ترأسه الوزير الأول، وزير المالية، أين عبد الرحمان.

ويهدف المشروع التمهيدي لهذا القانون الذي يندرج في إطار إصلاح التشريع الجزائي، إلى تعزيز مكافحة الجريمة والحفاظ على أمن الـمواطن وسكينته وعلى سير الـمرافق العامة.

وذلك من خلال اعتماد مظاهر جديدة للجريمة وتشديد العقوبات المطبقة حاليا.