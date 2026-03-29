وزير العدل يعزي في وفاة الرئيس الأسبق اليامين زروال

بقلم نادية بن طاهر
قدم وزير العدل حافظ الأختام، لطفي بوجمعة، تعازيه إلى عائلة المرحوم المجاهد اليامين زروال رئيس الجمهورية الأسبق.

وجاء في رسالة التعزية: “على إثر ورود خبر وفاة المرحوم المجاهد اليامين زروال رئيس الجمهورية الأسبق رحمه الله. بعث لطفي بوجمعة وزير العدل، حافظ الأختام برسالة تعزية إلى عائلة فقيد الجزائر وأحد رجالاتها المخلصين. متضرعا فيها إلى المولى عز وجل أن يتغمد روحه بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته. وأن يلهم ذويه ورفاقه في الكفاح، والأسرة الثورية الصبر والسلوان”.

وإنتقل إلى رحمة الله، أمس السبت، الرئيس الأسبق اليامين زروال عن عمر ناهز 85 سنة. بالمستشفى العسكري محمد الصغير نقاش بالعاصمة، بعد صراع مع مرض عضال.

