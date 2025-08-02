وزير العدل يكرّم المحبوسين المتفوقين في الباك والبيام 

أشرف وزير العدل حافظ الأختام لطفي بوجمعة اليوم السبت على مراسم حفل تكريم المحبوسين المتفوقين في شهادتي البكالوريا والتعليم المتوسط دورة جوان 2025، وكذا المؤسسات العقابية التي حققت المراتب الأولى.‎

وجرت مراسم حفل تكريم المحبوسين المتفوقين، طوال السنة الدراسية 2024-2025، بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل القليعة.

وكان الحفل تكريم ويكون فرصة لتثمين المجهودات المبذولة طوال السنة سواء من طرف المحبوسين أو موظفي المؤسسات العقابية ومختلف الشركاء، على غرار وزارة التربية الوطنية وجمعيات المجتمع المدني.

وللإشارة، تفوق في هذه السنة 4441 محبوس في إمتحان شهادة البكالوريا، و2268 محبوس في امتحان شهادة التعليم المتوسط.