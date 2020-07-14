وزير العدل يوجه تعليمات للنواب العامين للتعامل بصرامة مع ظاهرة الاعتداء على الأطباء

وجه وزير العدل حافظ الأختام بلقاسم زغماتي تعليمات صاربة للنواب العامين على مستوى كل المجالس القضائية للتعامل بصرامة من اجل التصدي لظهارة الاعتداء على عمال السلط الطبي وشبه طبي بمختلف المؤسسات الصحية.

وحسبما نشرته وزارة العدل على صفحتها الرسمية على الفايسبوك فإنه وعلى إثر تفشي ظارهة الاعتداء على مستخدمي السلك الطبي و شبه طبي ومسيري المؤسسات الصحية والاستشفائية وجه وزير العدل تعليمة اليوم إلى النواب العام لددى المجالس القضائية.

وترمي هذه التعليمة حسبما جاء في منشور وزارة العدل إلى ضرورة التحسيس من خطورة هذه الظاهرة وكذا دعوتهم إلى التعامل معها بالصرامة التي تمر بها الوضعية الصحية للبلاد.

وفي هذا الاطار تضمنت تعليمات وزير العدل للنواب العامين بضرورة اللجوء إلى تلقائيا إلى توقيف الأشخاص ال>ين يرتكبون هذه الأفعال واتخاذ في حقهم إجراءات التوقيف للنظر وتقديمهم وجوبيا أمام وكيل الجمهورية.

كما امر وزير العدل حافظ الاختام كذلك بوجوب تقديم التماسات صارمة سواء أمام قضاة التحقيق أو أمام جهات الحكم، واستئناف الأحكام والأوامر المخالفة لهذه الالتماسات.