وزير العمل: أزيد من مليون مؤسسة مدينة للضمان الإجتماعي

كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عبد الرحمان لحفاية، أن عدد المؤسسات المدينة للضمان الإجتماعي بلغ عددها مليون و175 ألف و212 مؤسسة. مشيرا إلى تسوية وضعية 194 ألف و482 مؤسسة مدينة، وتسجيل 8063 طلب لجدولة الديون، إلى غاية 14 أكتوبر.

وقال الوزير خلال تقديمه عرضا حول التدابير الاستثنائية المندرجة ضمن الأمر الرئاسي رقم 21-12، لفائدة المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعي. أن التدابير الاستثنائية التي أقرها رئيس الجمهورية ستساهم في تخفيف الأعباء على المدينين للضمان الاجتماعي لتسوية وضعياتهم. عن طريق الإعفاء الكلي من زيادات وغرامات التأخير بعد تسديد الإشتراكات الأساسية، ومساعدتهم على مواصلة نشاطتهم الاقتصادية وترقية التشغيل والحفاظ على مناصب العمل.

مشيرا أن الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية التي خلفتها جائحة كورونا، أثرت على المؤسسات والمتعاملين في القيام بالتزاماتهم شبه الجبائية تجاه مصالح الضمان الاجتماعي، من حيث تسديد الاشتراكات الأساسية وما يترتب عنها من زيادات وغرامات التأخير

منوها بالأثر الإيجابي لهذه التحفيزات على المدينين من جهة وعلى تحصيل اشتراكات الضمان الاجتماعي، من جهة أخرى. إضافة إلى مساهمتها في تعزيز وتوسيع الأداءات المقدمة للمؤمّن لهم اجتماعيا وذوي حقوقهم.

وأكد الوزير أن قطاع العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي يسعى جاهدا للمساهمة في تنفيذ برنامج الإنعاش الاقتصادي الذي بادر به رئيس الجمهورية. من خلال وضع التسهيلات الممكنة لتأطير وتفعيل حركية الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين.

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