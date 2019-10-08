وزير العمل: إحداث آليات جديدة لإنشاء صناديق مشتركة للتقاعد التكميلي

شدّد وزير العمل والتشغيل تيجاني هدام على أهمية تعزيز وتطوير التعاضديات الإجتماعية وتفضيل الحوار بين جميع الأطراف.

وأضاف الوزير، أن تحقيق الإستقرار هو الركن الهام من أركان منظومة الضمان الاجتماعي، والمساهمة في استقرار البلاد.

وشدّد الوزير بمناسبة إشرافه على أشغال اجتماع المجلس الوطني للتعاضدية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء على ضرورة وضع أسس تنظيمية حديثة لتسيير التعاضديات.

وأمر هدام بتحسين الخدمات وتبسيط الإجراءات وترقية التواصل مع المشتركين.

ودعا الوزير إلى وضع مخطط عمل يتمحور حول تعزيز التشاور مع التعاضديات الإجتماعية والشركاء الإجتماعيين والإقتصاديين.

وكشف عن ترقية التعاضد الإجتماعي والإلتزام بتسقيف نسبة معينة للإنخراط خلال العهدة الجارية.

وأشار الوزير إلى التفكير في إحداث آليات جديدة لإنشاء صناديق مشتركة للتقاعد التكميلي أو الإنشاء والتسيير المشترك للهيئات الصحية الكبرى.

كما سيتم تشكيل فوج عمل لتعديل بعض أحكام القانون رقم 15-02 المتعلق بالتعاضديات الإجتماعية.

وأكد الوزير على تعزيز الحركة التعاضدية وتعزيز إستقرار هيئات التعاضدية وتوسيع الانخراط فيها.

كما دعا هدام جميع رؤساء مجالس الإدارة للإنفتاح أكثر على المنخرطين وتسهيل الإتصال مع تفعيل الهيئات القانونية للتعاضدية.