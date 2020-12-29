وزير العمل: إدماج جميع أصحاب عقود ما قبل التشغيل خلال سنتين ونصف

قال وزير العمل، الهاشمي جعبوب، اليوم الثلاثاء، إنّ مصالحه وضعت خطة جديدة تعتمد آليات مستحدثة، لإدماج أصحاب عقود ما قبل التشغيل.

وأوضح جعبوب، للإذاعة الجزائرية، إن هذه الخطة، تهدف لإدماج جميع أصحاب عقود ما قبل التشغيل في غضون سنتين ونصف على أقصى تقدير.

مضيفا إن هذه العملية ستتم بأثر رجعي وعلى مراحل بالاعتماد على معيار الأقدمية.

وكشف الوزير، أن هناك مرسوما تنفيذيا يقضي بإدماج 365 ألف من أصحاب عقود ما قبل التشغيل من حاملي الشهادات.

مشيرا إلى أن العملية شملت 25 ألف فقط حتى الآن.

وأوضح الوزير، إن تأخر الإدماج يعود إلى وجود، نقائص ما دفع وزارته إلى إعداد خطة جديدة.

مشيرا إلى إن هذه الخطة، ستحال على مجلس الوزراء لاحقا بعد اعتمادها من طرف مجلس الحكومة.