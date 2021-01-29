وزير العمل: إستحالة العودة إلى العمل بالتقاعد النسبي حاليا دون شرط السن

أكد وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي الهاشمي جعبوب، أنه يستحيل العودة إلى العمل بالتقاعد النسبي ودون شرط السن حاليا.

خاصة بالنظر للعجز المالي الذي يعاني منه الصندوق الوطني للتقاعد.

وقال الوزير في جلسة علنية على أسئلة نواب المجلس الشعبي الوطني أن العمل بالتقاعد النسبي ودون شرط السن جاء في ظرف استثنائي عام 1997 نظرا للوضع الاقتصادي الذي عاشته البلاد.

وكذا بسبب تطبيق شروط صندوق النقد الدولي أنذاك مما أدى الى غلق الكثير من المؤسسات الاقتصادية وتسريح عدد كبير من العمال.

وأضاف جعبوب، أن عدد المستفيدين من التقاعد النسبي بلغ أزيد من مليون عامل، مما أدى إلى الإخلال بالتوازنات المالية للصندوق.

وأكد جعبوب، إستفادة مليونين و228 الف شاب من جهاز المساعدة على الإدماج المهني منذ 2008 إلى غاية 31 أكتوبر 2019.

وأضاف الوزير بأنه سيتم التكفل بالشباب العاملين المنتسبين لهذا الجهاز من حاملي الشهادات الجامعية والتكوين والتعليم المهنيين.

وأعلن الوزير، أن قطاعه بصدد إعداد جهاز جديد للنهوض بمجال العمل، بالتنسيق مع كل القطاعات المعنية لتحسين قابلية التشغيل.