وزير العمل.. إصلاح القطاع يمر عبر رقمنته للقضاء على البيروقراطية

قال وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، الهاشمي جعبوب، أن القطاع يكثف من برامجه بما يتماشى مع تحدياته لإصلاح منظومته.

وأوضح وزير العمل، أن تحقيق هذه الأهداف، تكون بمراجعة أداء القطاع، بعصرنته ورقمنته من أجل القضاء على البيروقراطية.

إضافة إلى تحسين الخدمة العمومية والمساواة والرد على انشغالات المواطنين في أقرب الآجال.

وأشار جعبوب، إلى أن تحقيق التحديات يرتكز على العنصر البشري، “صاحب الهمة والمؤمن برسالة المؤسسة التي ينتمي اليها”.

وأضاف الوزير، أن حرص القطاع بالنهوض بالمنظومة، جعله يقوم بمبادرة المدرسة العليا للضمان الاجتماعي، لتكون أداة فعالة لتكوين الموظفين.

وتابع المسؤول “والرفع من قدراتهم العلمية وتحسين جاهزياتهم لمواجهة كل التحديات”.

وعبر الوزير ذاته، عن طموح القطاع بالصرح العلمي، مؤسسة مرجعية في التكوين المتواصل والبحث العلمي.

وأشرف اليوم السبت، وزير العمل على حفل تخرج الدفعة الخامسة للمدرسة العليا للضمان الاجتماعي .