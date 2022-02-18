وزير العمل: البطالون سيستفيدون من المنحة إلى غاية العثور على عمل

كشف وزير العمل، يوسف شرفة، اليوم الجمعة. أنه سيستفيد من منحة البطالة كل بطال يتراوح عمره من 19 إلى 40 سنة.

وقال وزير العمل خلال حلوله ضيفا على التلفزيون الجزائري. أن الإستفـادة من المنحة ستكون بداية من مارس إلى غاية العثور على منصب عمل.

وأفاد وزير العمل أن منحة البطالة تخص حاملي الشهادات وحتى البطالين دون شهادات. كما أن المستفيدون من المنحة يجب أن يكونوا مسجليـن بوكـالة ” أنـام”.

وكشف وزير القطاع أنه سيتم استقبال ملفات الإستفادة من منحة البطالة بداية من 25 فيفري الجاري.

للتذكير، كشف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، في لقاء دوري مع ممثلي الصحافة الوطنية، عن قيمة وموعد صب منحة البطالة.

وقال الرئيس تبون، في إجابته على أسئلة الصحفيين، أن علاوة البطالة تقدر بـ13 ألف دج، وسيتم صبها بداية من شهر مارس القادم.

وأورد الرئيس تبون: “كنا أول دولة بعد أوروبا، تأسس هذه العلاوة، لكي يتحصل الشباب على شبه مرتب لصون كرامتهم. حيث تقدر منحة البطالة بـ13 ألف دينار جزائري، وسيتم صبها إبتداء من شهر مارس، بالإضافة إلى التغطية الصحية. وستحسب هذه العلاوة، في ميزانية 2022”.

ومن جهة أخرى، أكد الرئيس تبون، إن الخبازين لن يدفعوا الضريبة على رقم الأعمال بداية من شهر مارس. مشيرا من جهة أخرى، إلى أن الديموقراطية تبنى بحرية التعبير الحقيقية والمسؤولة.

وفي وقت سابق أنهت وزارة العمل والضمان الإجتماعي علم إلى كافة رواد منصات التواصل الاجتماعي طالبي العمل. أن الوكالة الوطنية للتشغيل تحمل صفحة رسمية عبر الفيسبوك ومؤشر عليها بشارة زرقاء.

ودعت الوزارة في بيانها فئة الشباب إلى التحلي باليقظة إتجاه الإعلانات المغلوطة التي لا أساس لها من الصحة والتي يتم الترويج لها عبر صفحات الفيسبوك والتي من شأنها قرصنة معلوماتهم الشحصية وتوظيفها في عمليات مشبوهة.

وبهذا تتبرأ الوزارة من الصفحات والحسابات الوهمية التي تستخدم شعارات الوكالة الوطنية للتشغيل كما ان كل ما ينشر فيها من معلومات مغلوطة وغرضة تضليل الرأي العام.