وزير العمل: الحوار هدفه تحسين الوضع الإجتماعي وتقوية الإقتصاد الوطني

أكد وزير العمل يوسف عاشق، أن الحكومة عازمة على جعل الحوار والتشاور أولوية من خلال مخطط عملها.

وقال عاشق،خلال حوار اجتماعي شامل من أجل جزائر جديدة،أن البلاد تتوجه نحو نموذج إقتصادي جديد،وستشهد تغيرات كثيرة في كل المجالات.

مشيرا أن الحوار سيساهم في ارساء قواعد السلم الإجتماعي وتحسين الأوضاع الإجتماعية وتقوية الإقتصاد الوطني.

كما دعا وزير العمل إلى التوجه نحو مقاربة جديدة تعتمد على الثقة بين الإدارة ومختلف الشركاء لتسوية كل النزاعات والمشاكل.

وأكد الوزير أنه لابد من تغليب المصلحة العليا للجزائر،”لأن النضال النقابي لا يكتمل إلا بالدفاع عن السلامة والوحدة الوطنية داخل وخارج الوطن”.