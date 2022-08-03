وزير العمل السابق يغادر السجن لاستفاذته من الافراج المشروط

غادر وزير العمل السابق محمد غازي المؤسسة العقابية القليعة بعد ان إستاذته من إجراء الإفراج المشروط و ذلك بعد طلب قدمته هيئة دفاعه لدى الجهات القضائية المختصة بسبب حالته الصحية المتدهورة كون ان الحكم الصادر ضد ه في قضية مدام مايا التي تدعى زوليخة ناشيناش أصبح حكما نهائيا .

و الجدير بالذكر المحكمة العليا في شهر جويلية من العام الماضي رفضت الطعن بالنقض التي تقدمت به المدعوة مدام مايا و اصبحت الاحكام نافذة لجميع المتهمين.

القضية التي توبعت فيها مدام مايا الإبنة المزيفة لبوتفليقة رفقة ابنتيها بلعاشي فراح وايمان. إلى جانب وزير العمل الأسبق محمد الغازي ونجله شفيع الغازي ووزير النقل الأسبق عبد الغني زعلان. كما يتابع في ذات القضية المدير العام الأسبق للأمن الوطني عبد الغني هامل ومتهمين آخرين.

و وجهت للمتهمين تهم تتعلق بمنح وقبول إمتيازات غير مستحقة وتبييض الأموال وإساءة إستغلال الوظيفة واستغلال النفوذ. ومخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة رؤوس الأموال من و إلى الخارج على وجه يخرق القوانين. والتنظيمات وتهم تبديد أموال عمومية وتبييض الأموال.

وللتذكير سبق وأن أدانت الغرفة الجزائية لمجلس قضاء تيبازة حكما يقضي بعقوبات متفاوتة تراوحت بين 18 شهر حبس نافذا الى 12 سنة حبس نافذ لجميع المتهمين .