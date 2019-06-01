وزير العمل: تسجيل أزيد من 27 ألف مخالفة فيما يخص ملف التشغيل بولايات الجنوب

كشف وزير العمل، تيجاني حسان هدام، عن تسجيل عدة تجاوزات من طرف المؤسسات والشركات العاملة، فيما يخص ملف التشغيل بولايات الجنوب، ما أشعل فتيل الاحتجاجات بولايتي ورقلة وادرار.

وأورد الوزير اليوم السبت، أن المسؤولية اليوم ملقاة على عاتق مصالح مفتشيات العمل، لتكثيف الرقابة والوقوف على مدى التزام الشركات الوطنية والاجنبية بالإجراءات المتعلقة بالتشغيل.

وحسب تيجاني، فقد تم تحرير اكثر من 27الف محضر مخالفة بمناطق الجنوب منذ 2013 والى غاية2019.

كما أشار أن اكبر نسبة بطالة، سجلت بولاية غرداية، بنسبة 12.06بالمئة، خلال الثلاثي الأول من 2019.